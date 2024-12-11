Мюзикл "Моя прекрасная леди"

Действия спектакля происходят в Лондоне середины XX века. Неожиданная встреча на одной из улиц британской столицы стала решающей для юной продавщицы фиалок Элизы Дулиттл.
Жизнь девушки переворачивается с ног на голову: в прошлом остается буквально все. Молодой Генри Хиггинс предлагает ей место в большом цветочном. Это и есть предел мечтаний Элизы.
Для того, чтобы достичь желаемого, героиня берет несколько уроков хороших манер и правильной речи у светского денди.
Фото: muzcomedy.ru
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