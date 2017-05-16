В Петербурге появится памятник композитору Петру Чайковскому

Жюри объявило два победителя.

Во вторник, 29 сентября, в Петербурге прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому. Победителей поздравили губернатор, генеральный директор Мариинского театра и ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Сам конкурс был объявлен 6 сентября 2019 года, через несколько месяцев, в декабре того же года, в финал прошли пять проектов. Итоги конкурса были подведены сегодня. Победителями стали архитекторы Екатерина Пильникова и Виктор Гаврилов.

Пока неизвестно, поставят ли оба памятника в Петербурге или один из них будет установлен в Москве. Предполагается, что в Северной столице памятник Петру Чайковскому установят на площади перед Концертным залом Мариинского театра. Отметим, что оба победителя получили по миллиону рублей.

Победительница отметила, что рада подарить городу то, что умеет делать. Виктор Гаврилов рассказал, что родился на родине композитора, в городе Воткинск. Поэтому работа над памятником была особенно важна для архитектора.

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Фото: Piter.TV