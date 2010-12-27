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Стали известны финалисты конкурса проектов памятника Чайковскому в Петербурге
Сегодня, 19:44
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Стали известны финалисты конкурса проектов памятника Чайковскому в Петербурге

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Из более, чем 90 проектов, члены жюри выбрали 5.

В Петербурге отобрали пять проектов памятника Чайковскому, которые прошли в финал конкурса. Скульптура появится на площади перед Концертным залом Мариинского театра.

В понедельник, 23 декабря, власти города, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев и эксперты выбрали участников второго тура. В него прошел проект Виктора Гаврилова - изображение композитора из металлических пластин. В работе Николая Анциферова композитор сидит в задумчивой позе. Также жюри оценило задумку Евгения Туний, на которой музыкант опирается на трость. На композиции Екатерины Пильниковой и Анастасии Лужиной Петр Ильич представлен в образе дирижера. 

Валерий Гергиев не исключил, что в будущем площадь, на которой появится памятник, будет носить имя Чайковского. 

Всего на конкурс прислали более 90 проектов. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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