Стали известны финалисты конкурса проектов памятника Чайковскому в Петербурге

Из более, чем 90 проектов, члены жюри выбрали 5.

В Петербурге отобрали пять проектов памятника Чайковскому, которые прошли в финал конкурса. Скульптура появится на площади перед Концертным залом Мариинского театра.

В понедельник, 23 декабря, власти города, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев и эксперты выбрали участников второго тура. В него прошел проект Виктора Гаврилова - изображение композитора из металлических пластин. В работе Николая Анциферова композитор сидит в задумчивой позе. Также жюри оценило задумку Евгения Туний, на которой музыкант опирается на трость. На композиции Екатерины Пильниковой и Анастасии Лужиной Петр Ильич представлен в образе дирижера.

Валерий Гергиев не исключил, что в будущем площадь, на которой появится памятник, будет носить имя Чайковского.

Всего на конкурс прислали более 90 проектов.

Фото: Piter.TV