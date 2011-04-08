Застройщиков Петербурга могут обязать проводить архитектурные конкурсы

Власти Петербурга разрабатывают положение, которое будет предписывать девелоперам проводить обязательные архитектурные конкурсы. Об этом 20 июня сообщает "Деловой Петербург".
Проект разрабатывает рабочая группа Союза архитекторов вместе с учётом мнения КГА о необходимости проведения конкурсов для всех значимых городских территорий.
В документе прописано, что проведение конкурсов предписано для всех проектов, отвечающих одному из критериев. Так, конкурс потребуется для объектов высокой градостроительной значимости, площадью более 100 тыс. кв. метров и для находящихся в историческом центре или на набережной. Положение вводит обязательную премию либо гонорар для каждого премированного участника конкурсов.
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Фото: Piter.tv
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