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ЗакС согласился повысить цену за социальный наем жилья в 2 раза
Сегодня, 11:25
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ЗакС согласился повысить цену за социальный наем жилья в 2 раза

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Стоимость за квадратный метр составит 10,83 рубля.

Депутаты Петербурга в третьем, окончательном чтении, утвердили законопроект о повышении платы за социальный наем жилья. Пленарное заседание проходит сегодня, 7 июня.

Стоимость поднимется с 4,14 до 10,83 рубля за квадратный метр. При этом отдельные категории граждан будут освобождены от уплаты.

Законопроект поддержали 37 депутатов, 7 проголосовали против, 2 воздержались.

Напомним, в случае с социальным наемом жилья арендодателем выступает государственный орган власти, который сдает жилье по низкой цене. 

Фото: Piter.tv

Теги: закс спб, льготы, социальный найм жилья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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