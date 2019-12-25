ЗакС согласился повысить цену за социальный наем жилья в 2 раза

Стоимость за квадратный метр составит 10,83 рубля.

Депутаты Петербурга в третьем, окончательном чтении, утвердили законопроект о повышении платы за социальный наем жилья. Пленарное заседание проходит сегодня, 7 июня.

Стоимость поднимется с 4,14 до 10,83 рубля за квадратный метр. При этом отдельные категории граждан будут освобождены от уплаты.

Законопроект поддержали 37 депутатов, 7 проголосовали против, 2 воздержались.

Напомним, в случае с социальным наемом жилья арендодателем выступает государственный орган власти, который сдает жилье по низкой цене.

Фото: Piter.tv