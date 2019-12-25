В Академии художеств имени Репина открылась выставка эскизов памятника Николаю Гумилеву

Выставка работает с 11:00 до 18:00, воскресенье и понедельник – выходной. Вход свободный.

В четверг, 9 декабря, в петербургской Академии художеств имени Репина открылась выставка эскизов памятника поэту Николаю Гумилеву. Экспозиция будет открыта до 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре города.

Петербуржцы смогут увидеть около 30 работ российских архитекторов, скульпторов, дизайнеров и художников, которые представили свое видение памятника поэту Серебряного века, который установят в Кронштадте. Смольный рассматривает несколько мест для установки памятника, одно из них – бульвар вдоль улицы Комсомола (от улицы Восстания до Советской улицы).

Напомним, в конце ноября комитет организовал конкурс эскизных проектов для памятника Николаю Гумилеву, который завершился 8 декабря. Победитель конкурса получит 500 тыс. рублей, а серебряный и бронзовый призеры — по 300 и 200 тысяч, соответственно.

Фото: gumilev.ru