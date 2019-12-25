Прием заявок на конкурс эскизов памятника Николая Гумилеву продлен до 8 декабря

Автор лучшего проекта получит полмиллиона рублей.

Комитет по градостроительству и архитектуре продлил срок подачи заявок на конкурс эскизных проектов для памятника поэту Николаю Гумилеву. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил глава Кронштадтского района Олег Довганюк.

Прием заявок должен был завершиться 19 ноября, но его продлили до 8 декабря. Памятник установят в Кронштадте. В конкурсе могут принять участие архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники, а также творческие коллективы. Он будет проводиться в один тур.

Победитель конкурса получит 500 тыс. рублей, а серебряный и бронзовый призеры — по 300 и 200 тысяч, соответственно.

Подать заявку можно онлайн или в бумажном виде в КГА: 191023, Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д. 2 с пометкой "Архитектурный конкурс на эскизный проект памятника Н.С. Гумилеву".