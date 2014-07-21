В Кронштадте установят памятник поэту Николаю Гумилеву

Поручение дал губернатор Петербурга.

В Кронштадте установят памятник русскому поэту Николаю Гумилеву. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Кронштадте поэт провел свои первые годы жизни. Некоторые специалисты считают, что Гумилев проживал в доме на Малой Екатерининской улице (ныне улица Карла Либкнехта), другие – на Офицерской улице (сегодня Советская улица). Более того, Гумилев входит в список выдающихся людей Петербурга (Ленинграда), поэтому проект и монтаж монумента власти выполнят за счет городского бюджета.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, заняться данным вопросом предстоит комитету по градостроительству и архитектуре и администрации Кронштадтского района. До конца года сотрудники проведут конкурс на лучший эскизный проект монумента. В настоящее время рассматриваются несколько мест для установки памятника, одно из них – бульвар вдоль улицы Комсомола (от улицы Восстания до Советской улицы).

В апреле 2019 года первый памятник Николаю Гумилеву появился на территории РГПУ имени Герцена в Петербурге.

Фото: gumilev.ru