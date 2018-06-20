В Петербурге появился первый памятник Николаю Гумилеву

Образ поэта Серебряного века увековечен на территории РГПУ имени Герцена в Петербурге.

Вечером 15 апреля перед Институтом иностранных языков РГПУ имени Герцена был установлен первый в городе памятник поэту Николаю Гумилеву. Торжественное открытие архитектурной композиции начали в 17 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Сотрудники университета считают, что установка памятника представителю Серебряного века русской литературы - значимое культурное событие в жизни города. Они напомнили, что классик родился в Кронштадте, но большую часть жизни находился в Петербурге.

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