В РГПУ имени Герцена абитуриентов из приграничных территорий будут принимать по особым условиям

В Петербурге РГПУ имени А. И. Герцена внесет дополнения в правила приема текущего года. В них включат перечень школ приграничных территорий, выпускники которых смогут поступать по внутренним испытаниям университета. Мера относится к старшеклассникам из Белгородской, Брянской, Курской областей и Севастополя, сообщили в вузе 8 апреля.

Мы понимаем, что выпускники школ приграничных территорий находятся в непростых условиях. Это требует от нас проявления особого внимания. Университет сделает поступление для таких абитуриентов максимально удобным. Возможность выбора между письменным экзаменом и устным собеседованием позволит ребятам продемонстрировать свои знания в наиболее подходящем для них ключе, сняв дополнительный стресс. Сергей Тарасов, ректор РГПУ имени Герцена

По словам директора Центра развития экспорта образовательных программ Натальи Антоновой, также расширятся совместные образовательные программы с китайскими вузами. Так, по согласованию с Шаньдунским педагогическим университетом увеличили число мест для приема иностранных студентов по программам, связанным с дизайном, музыкальным и изобразительным искусством, информатикой и вычислительной техникой.

