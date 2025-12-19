Первокурсник РГПУ имени Герцена стал чемпионом РФ по плаванию

На награды претендовали свыше 950 спортсменов.

Студент РГПУ имени А. И. Герцена Андрей Черепков стал чемпионом и многократным призером Всероссийских соревнований по плаванию "Резерв России" среди юниоров и юниорок. Состязания прошли в Саранске, сообщила пресс-служба вуза.

Всего было разыграно 88 комплектов медалей в двух возрастных категориях. На награды претендовали свыше 950 спортсменов. Андрей Черепков выступал в составе сборной команды Петербурга.

Этот успех – не первый в карьере талантливого спортсмена Герценовского университета. Ранее, в составе юниорской сборной России, Андрей Черепков стал чемпионом первенства мира в Румынии. В эстафете вольным стилем российская команда показала лучший результат в предварительных заплывах, а в финале уверенно закрепила победу, установив время 7:10,39 – новый национальный рекорд. Институт физической культуры и спорта РГПУ имени Герцена

