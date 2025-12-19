  1. Главная
Первокурсник РГПУ имени Герцена стал чемпионом РФ по плаванию
Сегодня, 10:45
На награды претендовали свыше 950 спортсменов.

Студент РГПУ имени А. И. Герцена Андрей Черепков стал чемпионом и многократным призером Всероссийских соревнований по плаванию "Резерв России" среди юниоров и юниорок. Состязания прошли в Саранске, сообщила пресс-служба вуза. 

Всего было разыграно 88 комплектов медалей в двух возрастных категориях. На награды претендовали свыше 950 спортсменов. Андрей Черепков выступал в составе сборной команды Петербурга. 

Этот успех – не первый в карьере талантливого спортсмена Герценовского университета. Ранее, в составе юниорской сборной России, Андрей Черепков стал чемпионом первенства мира в Румынии. В эстафете вольным стилем российская команда показала лучший результат в предварительных заплывах, а в финале уверенно закрепила победу, установив время 7:10,39 – новый национальный рекорд. 

Институт физической культуры и спорта РГПУ имени Герцена 

Ранее мы рассказывали о том, что шорт-трекист из Петербурга отправится на Зимние игры в Милане. 

Фото: пресс-служба РГПУ имени А. И. Герцена

