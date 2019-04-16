Скончался гимнаст и преподаватель РГПУ имени Герцена Александр Дитятин

От имени преподавательского состава и сотрудников соболезнования выразил ректор Сергей Тарасов.

В Петербурге на 69-м году жизни скончался гимнаст, спортсмен и преподаватель РГПУ имени А. И. Герцена Александр Дитятин. Об этом рассказали 14 октября в вузе.

Александр Николаевич – гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который делился своими знаниями и опытом со студентами. От имени всего коллектива РГПУ имени Герцена и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича. Это невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в наших сердцах. Сергей Тарасов, ректор РГПУ имени Герцена

Александр Дитятин являлся кандидатом педагогических наук и был награжден орденами "Знак Почета", Ленина и Дружбы.

Фото: пресс-служба РГПУ имени Герцена