Скончался гимнаст и преподаватель РГПУ имени Герцена Александр Дитятин
Сегодня, 10:24
В Петербурге на 69-м году жизни скончался гимнаст, спортсмен и преподаватель РГПУ имени А. И. Герцена Александр Дитятин. Об этом рассказали 14 октября в вузе. 

От имени преподавательского состава и сотрудников соболезнования выразил ректор Сергей Тарасов. 

Александр Николаевич – гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который делился своими знаниями и опытом со студентами. От имени всего коллектива РГПУ имени Герцена и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича. Это невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в наших сердцах. 

Сергей Тарасов, ректор РГПУ имени Герцена 

Александр Дитятин являлся кандидатом педагогических наук и был награжден орденами "Знак Почета", Ленина и Дружбы. 

Ранее на Piter.TV: прощание с актером Денисом Семеновым пройдет 15 октября в Петербурге. 

Фото: пресс-служба РГПУ имени Герцена 

