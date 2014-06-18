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Петербуржцев переведут на удаленку из-за саммит "Россия – Африка"
Сегодня, 14:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев переведут на удаленку из-за саммит "Россия – Африка"

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Петербургская администрация города советует горожанам и гостям воздержаться от поездок на авто по городу, а работодателям рекомендовали перевести на удаленную сотрудников.

В Петербурге пройдет саммит "Россия – Африка" с 26 по 28 июля. В связи с этим Смольный обеспокоен ситуацией на петербургских магистралях. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

На дистанционный режим работы переведут в том числе  гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти. Перевод на удалёнку не коснётся работников, обеспечивающих функционирование предприятий. Исключение также составят сотрудники предприятий инженерно-энергетического комплекса и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Такое решение связано с тем, что в город приедут различные делегации из стран Африки, а перевод петербуржцев на дистанционную работу позволит снизить пассажиропоток на городских улицах.

Ранее сообщалось, что МВД просит перенести матч "Зенит-Ахмат" из Петербурга

Фото: Piter.TV

Теги: африка, саммит, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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