Петербуржцев переведут на удаленку из-за саммит "Россия – Африка"

Петербургская администрация города советует горожанам и гостям воздержаться от поездок на авто по городу, а работодателям рекомендовали перевести на удаленную сотрудников.

В Петербурге пройдет саммит "Россия – Африка" с 26 по 28 июля. В связи с этим Смольный обеспокоен ситуацией на петербургских магистралях. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

На дистанционный режим работы переведут в том числе гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти. Перевод на удалёнку не коснётся работников, обеспечивающих функционирование предприятий. Исключение также составят сотрудники предприятий инженерно-энергетического комплекса и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Такое решение связано с тем, что в город приедут различные делегации из стран Африки, а перевод петербуржцев на дистанционную работу позволит снизить пассажиропоток на городских улицах.

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Фото: Piter.TV