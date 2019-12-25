МВД просит перенести матч «Зенит-Ахмат» из Петербурга

Игру хотят перенести из-за саммита "Россия-Африка" и Дня ВМФ.

МВД просит Российский футбольный союз (РФС) перенести матч "Зенит-Ахмат" из Северной столицы в связи с тем, что в дату, на которую запланирована игра, пройдут саммит "Россия-Африка" и День ВМФ. В пресс-службе ведомства отметили, что перенос сократит риск групповых нарушений общественного порядка.

Напомним, что матч "Зенита" с "Ахматом" назначен 25 июля: игра будет проходить в рамках первого тура Кубка РФ. РФС должно дать свой ответ до 18 июля.

Добавим, что сине-бело-голубые на 12 очков оторвались от ЦСКА, получив первую строчку в Чемпионате России.

Ранее мы сообщили о том, что "Зенит" по пенальти победил "Фенербахче" в товарищеском матче.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"