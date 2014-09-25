Саммит "Россия - Африка": какие ограничения ждут петербуржцев

Саммит «Россия-Африка 2023»: перекрытие движения в Петербурге, переход на «удаленку» и закрытые Шушары

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. На два дня Северная столица превратится в место встречи лидеров африканских государств. Участие в мероприятии подтвердили уже 49 стран. В связи с этим администрация города на Неве ввела ряд ограничений. Об основных из них расскажет Piter.tv.

Что происходит

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга "О мерах по обеспечению проведения в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка и экономического гуманитарного форума Россия – Африка". Документ рекомендует руководителям организаций, находящихся на территории Северной столицы, в дни проведения саммита – 26-28 июля перевести сотрудников на "удаленку", за исключением предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Это мера позволит нам не только снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали в дни проведения ключевых мероприятий, но и поможет обеспечить нормальное функционирование городского общественного транспорта и экстренных служб Александр Беглов.

Ограничения в Шушарах

Наверное, самой резонансной новостью этого месяца стала полная "блокировка" Шушар. Поселок на несколько дней окажется "под замком": въезд и выезд во внутригородское муниципальное образование 27 и 28 июля 2023 года будет закрыт с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Об этом 17 июля сообщили на сайте Смольного. Для жителей продолжат работать автобусные маршруты №№ 385А и 385Б. Все желающие смогут пересесть на альтернативный транспорт:

к ж/д станции "Шушары" на электропоезда: остановки маршрута № 385А – "Пушкинская ул., 10" и № 385Б – "Пушкинская ул., 12";

к автобусным маршрутам, следующим до ст. метро "Купчино", "Шушары", "Звездная" (остановки "пос. Шушары", расположенные на Витебском пр. и Московском шоссе): остановка маршрута № 385Б – "Школьная ул.".

Утром с 07:30 до 10:00:

для того, чтобы доехать до станции метро "Купчино", нужно дойти до остановки на Витебском проспекте и затем сесть на автобусы № 186, 196, 197, 197А, 342, 388, 521.

до станции метро "Звездная" довезут автобусы № 179, 192. Остановка – на Московском шоссе.

до поселка Шушары можно добраться на автобусе№ 197А от остановки у станции метро "Шушары".

Вечером с 16:00 до 20:00:

От станции метро "Звездная" до поселка Шушары проследуют автобусы №№ 179, 192, 197А.

до станции метро "Шушары" с остановки на Московском шоссе довезет транспорт под номером 197А.

Дополнительные электрички:

Для жителей "заблокированных" Шушар 27 и 28 июля увеличат количество электричек на Витебском направлении (между Павловском и Витебским вокзалом с остановкой на железнодорожной станции "Шушары"). Об этом 20 июля сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Так, в дни саммита в расписании появятся пять дополнительных пар пригородных поездов в каждом направлении (в Санкт‑Петербург и обратно в Павловск).

Таким образом, отменяется дневное "окно" в расписании в промежутке с 12 до 14 часов по направлению в Санкт‑Петербург (средний интервал составит 15 минут) и в промежутке с 10 до 12 часов по направлению в Павловск (средний интервал - 20 минут). Пресс-служба Комитета по транспорту

Электрички категорий "Стандарт" и "Комфорт" 27 и 28 июля будут ходить от Витебского вокзала до Павловска в 10:20, 10:40, 11:00, 11:28 и 11:50. В обратном направлении транспортные средства поедут в 12:30, 12:45, 13:10, 13:35 и 13:50. Подробное расписание поездов можно посмотреть на сайте АО "СЗППК".

Меры для грузовых автомобилей

Под ограничения попадают и грузовики на Западном скоростном диаметре (ЗСД).

"C 26 по 30 июля профильными государственными органами будет установлен запрет для передвижения грузовых транспортных средств на участке ЗСД от набережной реки Екатерингофки до КАД (Юг) и от КАД (Юг) до набережной реки Екатерингофки, включая все съезды на указанном участке". Пресс-служба Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Также уточняется, что с 00:00 27 июля до 23:59 28 июля грузовые автомобили массой более 3,5 тонн не смогут въехать на:

· Пулковское шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта;

· Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе;

· Витебский проспект от Московского шоссе до Петербургского шоссе;

· Митрофаньевское шоссе;

· Усть-Славянское шоссе.

Петербуржцам и гостям города рекомендуют следить за информацией, обращать внимание на дорожные табло, а также использовать навигационные сервисы для построения маршрутов.

Работа общественного транспорта

С 15 по 30 июля изменится автобусный маршрут № 13А: транспортные средства поедут от конечной остановки "Улица Костюшко" по трассе до Стартовой ул., затем по Стартовой ул., ул. Пилотов и далее до конечной остановки "Улица Пилотов, 61". Временно отменят заезд на остановку "Внуковская улица".

Перекрытие улиц в Петербурге

Во время саммита запрещается движение транспорта на:

· Стартовой, Быковской и Внуковской улицах с 00:00 15 июля до 23:59 30 июля;

· Домодедовской от улицы Пилотов до Внуковской улицы и на Внуковской от д. 2 до Домодедовской улицы с 00:00 24 июля до 23:59 30 июля;

· Петербургском от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, а также на Усть-Славянском шоссе и Сарицкой улице.

На ряде улиц также запретят останавливать транспортные средства и сузят проезжую часть. Полный список адресов со временем ограничений опубликован на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Анна Гибова для Piter.tv.

Фото: Росконгресс, orgp.spb.ru