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В Эрмитаже заработало отделение "Почты России"
Вчера, 22:31
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В Эрмитаже заработало отделение "Почты России"

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Завтра, 26 января, любой желающий сможет отправить открытку с изображением Арки Главного штаба бесплатно.

В Главном штабе Государственного Эрмитажа 25 января открылось отделение "Почты России". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В торжественной церемонии открытия поучаствовали гендиректор музея Михаил Пиотровский и вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин. Они направили письма в Оренбург, Владивосток, Выборг и Калугу.

Важно общение людей – не только виртуальное, но и живое, и письменное.

Станислав Казарин, вице-губернатор Петербурга

Завтра, 26 января, любой желающий сможет отправить открытку с изображением Арки Главного штаба бесплатно. Отделение и Эрмитаж работают в одни и те же часы.

Ранее на Piter.TV: в Эрмитаже к Ленинградской Победе создали 3D-модели своих бомбоубежищ

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

Теги: главный штаб эрмитажа, почта россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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