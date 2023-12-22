В Эрмитаже заработало отделение "Почты России"

В Главном штабе Государственного Эрмитажа 25 января открылось отделение "Почты России". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
В торжественной церемонии открытия поучаствовали гендиректор музея Михаил Пиотровский и вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин. Они направили письма в Оренбург, Владивосток, Выборг и Калугу.
Важно общение людей – не только виртуальное, но и живое, и письменное.
Станислав Казарин, вице-губернатор Петербурга
Завтра, 26 января, любой желающий сможет отправить открытку с изображением Арки Главного штаба бесплатно. Отделение и Эрмитаж работают в одни и те же часы.
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Фото: Telegram / Телеграмма РЖД
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