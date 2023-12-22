В Эрмитаже к Ленинградской Победе создали 3D-модели своих бомбоубежищ

Интерьеры воссоздали по рисункам самих работников, среди которых нашли 11 изображений театрального художника Григорьева.

Государственный Эрмитаж в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда создал 3D-модели жилых в военные годы подвалов музея. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на генерального директора учреждения Михаила Пиотровского.

Интерьеры воссоздали по рисункам самих работников, среди которых нашли 11 изображений театрального художника Григорьева. Эрмитаж сыграл большую роль и во время блокады, и в сохранении памяти о ней. Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа

Отмечается, что эвакуационные ящики ценны: их использовали и в Первую мировую войну, и во Вторую.

Ранее на Piter.TV: Эрмитаж приобрел новые экспонаты на 100 млн рублей в 2023 году.

Фото: Piter.TV