Парад симфонических оркестров войдёт в программу культурного форума в Петербурге

Слушателей ждёт выступления музыкантов из 80 филармоний.

В рамках IX Петербургского международного культурного форуме пройдёт парад симфонических оркестров из разных городов страны. Об этом пишет ТАСС.

Слушателей ждёт выступления музыкантов из 80 филармоний. Первым выступит оркестр из Челябинска: концерт пройдёт в Большом зале Филармонии. Кроме того, шедевры классики исполнят гости из Новосибирска, Кузбасса, Владимира. В качестве зрителей будут присутствовать гости форума, в том числе, зарубежные культурные деятели, представляющие Австрию, Германию, Италию, Черногорию, Белоруссию, Иран.

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Фото: Piter.TV