Петербуржцам показали площадки VIII Международного культурного форума

Международный культурный форум пройдет в Петербурге с 14 по 16 ноября.

В Петербурге 14 ноября стартует VIII Международный культурный форум. За день до открытия были представлены площадки, на которых пройдёт форум.

В Российском этнографическом музее расположилась деловая площадка. Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова отметила, что деловая площадка является местом, где пересекаются культура и бизнес, заключаются важные, прежде всего международные договоры.

Мы не стесняется говорить ещё с того года, что это главная площадка культуры мира. Количество участников выросло на 20%, – заявила Алла Манилова

С каждым годом растет интерес стран к форуму, причем его посещают, а не просто присылают письма поддержки. Приедут не только государственные деятели других стран, но и руководители театров, фестивалей с мировым именем. Также на форуме будут министры культуры всех регионов России.

В этом году специальным гостем станет Турция. В рамках форума славянских культур откроется выставка с нарядами Османской империи. В следующем году будет перекрестный год – Россия-Турция. Также сегодня в Российском этнографическом музее открылась выставка "История и культура айнов".

Тема культурного форума "Культурные коды" натолкнула нас на мысль открыть такую выставку. Люди все больше тянутся к настоящему и аутентичному, опыту многих и многих веков. Все это хранит этнография, – сказала Алла Манилова

Айны – народы Дальнего Востока.

В Главном штабе монтажом занимаются на протяжении четырех дней, в основном ночью, так как в это время Главный штаб закрыт для посетителей. Здесь будет 10 площадок, две из них – залы-трансформеры. Главная сцена вместит до 600 человек. Есть и маленькие залы для 20 человек для подписания соглашений (в том числе международных) и круглых столов. На данный момент работы завершены на 90-95%. Самый большой спрос чаще всего на секцию "Кино".

Манеж станет площадкой для секции "Культура 2.0.", где будут обсуждать, куда идёт наша российская культура, как мы можем использовать в ней технологии. В 18.00 13 ноября откроется выставка, посвященная советскому искусству "Дайнека Самохвалов". Ее смогут посетить участники общественного и профессионального потока. Уже 18 ноября выставка откроется для всех петербуржцев.

Всего в культурном форуме примут участие 34 тысячи человек из 91 страны, в прошлом году было 29 тысяч человек.

Ранее Смольный официально представил туристический логотип Петербурга.

Фото и видео: Piter.TV