Дрейк засветился в одежде дизайнера из Екатеринбурга

Команда американского рэпера Дрейка проявила интерес к работам свердловского дизайнера Аны Селивановой. Известно, что креативный директор исполнителя ранее обратил внимание на творчество российской девушки в социальных сетях. В интервью изданию The Blueprint дизайнер пояснила, что сначала иностранец просто выразил ей уважение за ту одежду, которую та создает. Однако спустя некоторое время мужчина вернулся с новым сообщением о том, что Дрейку понравилась одна из гоночных курток Селивановой, поэтому артист намерен ее приобрести.

Кроме куртки-трансформера, для изготовления которой потребовалось три старых мотоциклетных куртки, Дрейк заказал у россиянки два варианта объемных брюк из мятого полиэстера. В одной из пар он планирует выступать на своих концертах, а в оставшихся черных глянцевых ранее рэпер уже появился в промо нового музыкального альбома Some Sexy Songs 4 U. Сейчас такие же брюки доступны в интернет-магазине дизайнера примерно за 40 тысяч рублей. Эти штаны входят в линейку ready-to-wear, которую Ана Селиванова развивает вместе с апсайкл-направлением.

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Фото и видео: Telegram / Ural Mash