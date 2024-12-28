  1. Главная
Платье для российской претендентки на "Мисс Вселенную" подготовила дизайнер из Петербурга
Сегодня, 15:57
Четыре мастера вручную пришили свыше 150 тыс. кристаллов.

Дизайнер из Петербурга создала платье, в котором "Мисс Россия – 2025" Анастасия Венза из Москвы выйдет на сцену мирового конкурса красоты. Над костюмом работала выпускница СПбГУПТД Ольга Малярова, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

На создание образа ушел месяц. Четыре мастера вручную пришили свыше 150 тыс. кристаллов перламутрового, розового и золотисто-желтого оттенков. Платье выполнено из натурального шелка и органзы. 

Меня вдохновил образ нимфы. Мне хотелось создать безумно легкое, красивое, воздушное платье, которое бы напоминало нам какие-то сказки, какие-то детские, не знаю, может быть, облачка или сахарную вату. 

Ольга Малярова, дизайнер

Наряд 30 октября представили в столице. Его упакуют в специальный водонепроницаемый чехол и коробку с воздушной подушкой и отправят в Таиланд. Финал состоится 21 ноября в Бангкоке. 

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга появилась шестиметровая Алиса в розовом платье. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

