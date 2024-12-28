Платье для российской претендентки на "Мисс Вселенную" подготовила дизайнер из Петербурга

Четыре мастера вручную пришили свыше 150 тыс. кристаллов.

Дизайнер из Петербурга создала платье, в котором "Мисс Россия – 2025" Анастасия Венза из Москвы выйдет на сцену мирового конкурса красоты. Над костюмом работала выпускница СПбГУПТД Ольга Малярова, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

На создание образа ушел месяц. Четыре мастера вручную пришили свыше 150 тыс. кристаллов перламутрового, розового и золотисто-желтого оттенков. Платье выполнено из натурального шелка и органзы.

Меня вдохновил образ нимфы. Мне хотелось создать безумно легкое, красивое, воздушное платье, которое бы напоминало нам какие-то сказки, какие-то детские, не знаю, может быть, облачка или сахарную вату. Ольга Малярова, дизайнер

Наряд 30 октября представили в столице. Его упакуют в специальный водонепроницаемый чехол и коробку с воздушной подушкой и отправят в Таиланд. Финал состоится 21 ноября в Бангкоке.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"