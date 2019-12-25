В центре Петербурга появилась шестиметровая Алиса в розовом платье

ТЦ "Невский Центр" украсила гигантская фигура Алисы из бумаги к выходу нового фильма.

В торговом комплексе "Невский Центр" в Санкт-Петербурге установили шестиметровую фигуру Алисы из бумаги и картона, выполненную в технике low poly. Как сообщает пресс-служба проекта, инсталляция создаёт эффект цифровой 3D-модели и словно парит между этажами, напоминая падение героини в кроличью нору.

Над проектом работала команда Matopaper совместно с ТНТ к выходу нового музыкального фильма "Алиса в Стране чудес". Фильм основан на популярном детском аудиоспектакле по стихам Владимира Высоцкого и сказке Льюиса Кэрролла. В проекте участвовали Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов и другие. Режиссёр — Юрий Хмельницкий, сценарий написал Карина Чувикова.

Сюжет фильма рассказывает о пятнадцатилетней Алисе, которая попадает в Страну чудес, где время не существует, солнце всегда в зените, а знакомые лица перестают узнавать её. Чтобы вернуться домой, героине предстоит пройти через море слёз, волшебный лес и лавину, а также впервые обрести любовь.

Премьера фильма состоится 23 октября во всех кинотеатрах страны. Инсталляция в ТЦ создаёт эффект присутствия и позволяет посетителям увидеть Алису в масштабе, приближенном к сказочному миру ТНТ.

Ранее сообщалось, что фильм "Красавица" о спасении обитателей Ленинградского зоосада в блокаду выйдет на экраны в начале 2026 года.

Фото: пресс-служба ТНТ