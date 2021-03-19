Фильм "Красавица" о спасении обитателей Ленинградского зоосада в блокаду выйдет на экраны в начале 2026 года

Фильм "Красавица", основанный на реальных событиях и рассказывающий трогательную историю спасения животных сотрудниками Ленинградского зоосада в суровую блокадную зиму 1941 года, увидит свет 19 февраля 2026 года. Картина выпущена кинопрокатной компанией "ВОЛЬГА".

Режиссёр картины Антон Богданов подчеркнул тщательность работы, проделанной совместно с Ленинградским зоопарком, Музеем обороны и блокады Ленинграда, а также привлечением профессиональных консультантов-историков.

Богданов особо отметил личный мотив участия в проекте:

Сценарий "Красавицы" попал ко мне около двух лет назад. Мой дед погиб на Невском пятачке в боях за Ленинград, и для меня съемки этого фильма – в том числе дань его памяти. Для большинства из нас подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, – это подвиги, совершенные на фронте. Основа этого сценария – история о том, что подвиг совершался не только в боях. Мы не часто говорим про тружеников тыла, а ведь каждый из них выбирал свой тихий подвиг. Мне захотелось рассказать про них: в нашем фильме через призму работников Ленинградского зоосада, которые в такое сложное время спасали братьев наших меньших. Они могли этого не делать, но их душа, призвание, сердце и любовь не позволили.

