В этом году Международный юридический форум проведут в онлайн-формате

Форум пройдёт с 18 по 22 мая 2021 года.

В этом году Международный юридический форум пройдёт с 18 по 22 мая в онлайн-формате, об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте. В качестве спикеров выступят российские и зарубежные эксперты в областях права, учёные с мировым именем, а также представители крупных компаний. А сам форум будет состоять из девяти тематических треков: "Smart-общество", "Юридическая профессия", "Частное право", "Банкротство" и др.

В этом году мы продолжим дискуссии об идеях модернизации права в условиях происходящих изменений. Мероприятие вновь пройдет в онлайн-формате, но в этот раз его программа будет еще более насыщенной говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что эксперты рассказали о "плюсах" и "минусах" электронных трудовых книжек.

Фото: spblegalforum.com