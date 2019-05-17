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В этом году Международный юридический форум проведут в онлайн-формате
Сегодня, 14:23
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kraratau27

В этом году Международный юридический форум проведут в онлайн-формате

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Форум пройдёт с 18 по 22 мая 2021 года.

В этом году Международный юридический форум пройдёт с 18 по 22 мая в онлайн-формате, об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте. В качестве спикеров выступят российские и зарубежные эксперты в областях права, учёные с мировым именем, а также представители крупных компаний. А сам форум будет состоять из девяти тематических треков: "Smart-общество", "Юридическая профессия", "Частное право", "Банкротство" и др. 

В этом году мы продолжим дискуссии об идеях модернизации права в условиях происходящих изменений. Мероприятие вновь пройдет в онлайн-формате, но в этот раз его программа будет еще более насыщенной

говорится в сообщении. 

Ранее мы писали, что эксперты рассказали о "плюсах" и "минусах" электронных трудовых книжек. 

Фото: spblegalforum.com 

Теги: международный юридический форум
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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