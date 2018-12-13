"Закон не нарушили": глава Минюста прокомментировал вечеринку ПМЮФ на Рубинштейна

В ближайшем будущем вечеринка юристов переедет с Рубинштейна, чтобы не провоцировать местных жителей.

В пятницу, 17 мая, глава Минюста прокомментировал вечеринку ПМЮФ на Рубинштейна. Об этом сообщают СМИ.

Закрытая вечеринка юристов, которая проходила в центре города, вызвала резкое недовольство горожан. Дело в том, что в честь мероприятия была перекрыта улица Рубинштейна. После этого петербуржцы вывесили на своих домах плакаты, на которых было написано, что "на беззаконной улице творится беззаконие".

Глава Минюста отметил, что на этой улице находится много заведений с повышенной активность, и обычно жители Северной столицы воспринимают подобные события позитивно, так как они привлекают дополнительные инвестиции.

Минута в минуту, когда должна была прекратиться громкая музыка, это было сделано. Также была уменьшена зона мероприятия заявил на это глава Минюста

В итоге глава Минюста заверил, что в ближайшем будущем вечеринка юристов переедет с Рубинштейна, чтобы не провоцировать местных жителей.

Напомним, что Юридический форум стал причиной транспортного коллапса в центре Петербурга. Так, 15 мая, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", около 15 часов от Исполкомской улицы до Дворцовой площади скопился затор длиной почти 4 км.

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Фото:Piter.TV