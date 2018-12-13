Петербургский ЖКС оштрафовали на 50 тысяч рублей за трещины на доме

Речь идёт о доходном доме на Введенской, где жил Кустодиев.

В пятницу, стало известно о том, что петербургский ЖКС оштрафовали за трещины на доме. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Как оказалось, ЖКС плохо следил за доходным домом Е. П. Михайлова на улице Введенской, 7А, где жил Кустодиев. Эксперты обнаружили на здании фрагментарное окрашивание гранитного цоколя со стороны лицевого фасада, трещины, шелушение и грязь на дворовых фасадах. Кроме того, окрасочный объекта слои с локальными обнажениями кирпичной кладки частично заделаны цементно-содержащим раствором.

ООО "ЖКС № 2 Петроградского района" в установленном законом порядке не проводило работы по сохранению объекта культурного наследия, за получением задания на проведение ремонтных работ текущего характера в КГИОП не обращалось, проектную документацию не согласовывало, письменное разрешение на выполнение работ по сохранению объекта не получало сказано в сообщении

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский ОМОН задержал ЛГБТ-активистов с плакатами "женщины любят женщин"

Фото:pixabay