Петербургский ОМОН задержал ЛГБТ-активистов с плакатами "женщины любят женщин"

Сотрудники полиции были на площади до прихода активистов.

На площади Ленина начались задержания ЛГБТ-активистов с плакатами "женщины любят женщин". Об этом сообщают в телеграм-анале "Мегаполис".

Ранее Смольный отказал в согласовании акции. Однако, инициативная группа ЛГБТ-активистов все же решила провести мероприятие. Участники встречи принесли с собой плакаты и бумажных "журавликов".

Полицейские прибыли на площадь ещё до прихода активистов. Правоохранители сразу предупредили пришедших на митинг, что что акция несогласованная и потребовали покинуть гайд-парк. Позже ОМОН взял в кольцо ЛГБТ-представителй и начал проводить задержания.

Как сообщают СМИ, в данный момент задержано 8 человек. Среди них организатор акции Ксения Михайлова, активистка Елена Григорьева и представитель "Яблока" Мария Кожеватова. Митингующие передают, что задержана даже те, кто не имел при себе плакатов.

Напомним, что днем ЛГБТ-активисты зажгли радугу над Невой с помощью шести шашек. Акция посвящена Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией.

В минувший четверг, 16 мая, Piter.TV пообщался с владелицами первой в Северной столице ЛГБТ- френдли кофейня "Rainbow". Девушки рассказали о том, что планируют устраивать вечерние кинопоказы и предоставлять площадку для творческих вечеров и обсуждений.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржец откусил знакомому ухо во время драки

Видео: "Мегаполис"