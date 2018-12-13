Piter.TV поговорил с владелицами - Юлией и Кариной и узнал, что нового они могут предложить жителям Северной столицы.

В Петербурге появилась первая ЛГБТ- френдли кофейня "Rainbow". Piter.TV поговорил с его владелицами - Юлией и Кариной и узнал, что нового они могут предложить жителям Северной столицы.

Девушки мечтали создать кафе, открытое для различных сообществ. Юлия сама печет яркие сладости для кофейни - печенье, пряники и торты, а Карина занимается обустройством места - вешает полки и оформляет пространство.

Просто мы решили, что у нас не делают кондитерские для людей нестандартного формата. К примеру, если придут два молодых человека и закажут себе тортик на годовщину, то на них, как минимум, косо посмотрят, ну, и хорошо, если в торт не плюнут. Поэтому, увы, пока вот так у нас. Юлия и Карина, владелицы кофейни "Rainbow".

Сейчас в кофейне еще не все готово - нет настенных полок, картин, но девушки уже принимают первых гостей. По словам Карины, к ним каждое утро заглядывают рабочие с соседней стройки - позавтракать, и часто приходит творческая молодежь. Владелицы рады каждому гостю.

В скором времени в меню "Rainbow" могут появиться блюда для веганов и вегетарианцев. Девушки планируют устраивать вечерние кинопоказы и предоставлять площадку для творческих вечеров и обсуждений.

Фото и видео: Piter.TV