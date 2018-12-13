ЛГБТ-активисты зажгли радугу над Невой

Над Невой появился радужный туман, который зажгли ЛГБТ-активисты. Они с помощью шести шашек сделали своеобразный флаг движения ЛГБТ. Такая акция была приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией (отмечается 17 мая). Об этом в социальных сетях рассказали сами активисты.
Мы выходим на улицы города и заявляем, что не откажемся от себя и своих ценностей: любви, взаимоуважения и равноправия. Мы есть, нас много, мы везде, мы не исчезнем.
ЛГБТ-активисты
Активисты в очередной раз призвали никого не отчаиваться и ждать дня, когда каждый будет свободен, вне зависимости от ориентации, возраста, религии и цвета кожи.
Накануне мы рассказывали о том, что в Петербурге появилась первая ЛГБТ-френдли кофейня "Rainbow".
Фото: ■■■ РАДУЖНЫЙ ФЛЕШМОБ (RAINBOWFLASH) ■■■/ ВК
Обсуждение ( 1 )
У меня вот не возникает никакого желания выйти на улицу и кричать всем на ухо, что я натурал!
Это мягко говоря странно, лучше сходить к врачу и рассказать ему о своих потугах, он подскажет тебе, как от них избавиться. Да и всем без разницы, что ты делаешь дома со своей попой.