ЛГБТ-активисты зажгли радугу над Невой

Такая акция прошла в честь Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией.

Над Невой появился радужный туман, который зажгли ЛГБТ-активисты. Они с помощью шести шашек сделали своеобразный флаг движения ЛГБТ. Такая акция была приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией (отмечается 17 мая). Об этом в социальных сетях рассказали сами активисты.

Мы выходим на улицы города и заявляем, что не откажемся от себя и своих ценностей: любви, взаимоуважения и равноправия. Мы есть, нас много, мы везде, мы не исчезнем. ЛГБТ-активисты

Активисты в очередной раз призвали никого не отчаиваться и ждать дня, когда каждый будет свободен, вне зависимости от ориентации, возраста, религии и цвета кожи.

Накануне мы рассказывали о том, что в Петербурге появилась первая ЛГБТ-френдли кофейня "Rainbow".

Фото: ■■■ РАДУЖНЫЙ ФЛЕШМОБ (RAINBOWFLASH) ■■■/ ВК