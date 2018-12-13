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ЛГБТ-активисты зажгли радугу над Невой
Сегодня, 13:12
139
nastya960

ЛГБТ-активисты зажгли радугу над Невой

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Такая акция прошла в честь Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией.

Над Невой появился радужный туман, который зажгли ЛГБТ-активисты. Они с помощью шести шашек сделали своеобразный флаг движения ЛГБТ. Такая акция была приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией (отмечается 17 мая). Об этом в социальных сетях рассказали сами активисты.

Мы выходим на улицы города и заявляем, что не откажемся от себя и своих ценностей: любви, взаимоуважения и равноправия. Мы есть, нас много, мы везде, мы не исчезнем.

ЛГБТ-активисты

Активисты в очередной раз призвали никого не отчаиваться и ждать дня, когда каждый будет свободен, вне зависимости от ориентации, возраста, религии и цвета кожи.

Накануне мы рассказывали о том, что в Петербурге появилась первая ЛГБТ-френдли кофейня "Rainbow".
Фото: ■■■ РАДУЖНЫЙ ФЛЕШМОБ (RAINBOWFLASH) ■■■/ ВК

Теги: лгбт, нева, радуга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Минус
Аноним
Сегодня 14:01

У меня вот не возникает никакого желания выйти на улицу и кричать всем на  ухо, что я натурал!

Это мягко говоря странно, лучше сходить к врачу и рассказать ему о своих потугах, он подскажет тебе, как от них избавиться. Да и всем без разницы, что ты делаешь дома со своей попой.

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