Жители Московского района Петербурга увидели радугу после дождя

Над Петербургом в последний день лета зажглась радуга.

Днём 31 августа жители Московского района Петербурга стали свидетелями красивого природного явления — после кратковременного дождя в небе появилась яркая радуга. Дуга была хорошо видна на фоне расчищающегося неба.

По данным синоптиков, во второй половине дня в городе прошёл кратковременный дождь, после которого выглянуло солнце — именно это сочетание и создало эффект радуги. Яркость и чёткость дуги оценили многие горожане, прогуливающиеся по паркам и улицам района.

В первый день осени Ленинградскую область накроет облачная погода с прояснениями. Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, а ночью в отдельных местах может образоваться туман.

Ранее мы сообщили о том, что в последний день лета в Петербурге пройдут дожди.

Фото: Piter.TV