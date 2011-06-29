В последний день лета в Петербурге пройдут дожди

При этом будет теплее, чем накануне, а температура воздуха слегка превысит климатическую норму.

Сегодня, 31 августа, Северная столица окажется под влиянием периферии приближающегося с северо-запада атлантического циклона. Он определит погоду в регионе: ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены локальные грозы. При этом будет теплее, чем накануне, а температура воздуха слегка превысит климатическую норму. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура в Петербурге составит +20…+22 градуса, на территории Ленинградской области – от +18 до +23 градусов.

Ветер будет южным с порывами 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление родолжит падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Фото: Piter.TV