Петербуржец откусил знакомому ухо во время драки

Между подсудимым и его знакомым случился конфликт в квартире по проспекту Маршала Блюхера.

Петербуржец проведет почти три года за решеткой после того, как откусил уху противника в драке. Такое решение принял Красногвардейский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба ведомств.

Инцидент случился в июле 2017 года. Тогда между подсудимым и его знакомым случился конфликт в квартире по проспекту Маршала Блюхера. Обвиняемый нанес пострадавшему не менее по лицу, после чего попытался задушить. Итогом драки стал укус пострадавшего за ухо, в результате которого нападавший откусил верхнюю треть раковины.

Судья назначил ему 2 года 9 месяцев тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подсудимый свою вину признал полностью.

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Фото: Piter.TV