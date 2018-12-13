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Петербуржец откусил знакомому ухо во время драки
Сегодня, 18:35
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Rybka123

Петербуржец откусил знакомому ухо во время драки

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Между подсудимым и его знакомым случился конфликт в квартире по проспекту Маршала Блюхера.

Петербуржец проведет почти три года за решеткой после того, как откусил уху противника в драке. Такое решение принял Красногвардейский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба ведомств.

Инцидент случился в июле 2017 года. Тогда между подсудимым и его знакомым случился конфликт в квартире по проспекту Маршала Блюхера. Обвиняемый нанес пострадавшему не менее по лицу, после чего попытался задушить. Итогом драки стал укус пострадавшего за ухо, в результате которого нападавший откусил верхнюю треть раковины.

Судья назначил ему 2 года 9 месяцев тюрьмы с отбыванием наказания в колонии  строгого режима. Подсудимый свою вину признал полностью.  

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Фото: Piter.TV 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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