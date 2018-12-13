Рядом со стройкой в Мурино убили и закопали мигранта

Тело с проломленным черепом случайно откопал экскаватор.

Днем 16 мая в Мурино обнаружили тело гастарбайтера из Кыргызстана с проломленным черепом. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на пресс-службу областного Следкома.

В полицию обратился мужчина, который работает на стройке ЖК "Урбанист" экскаваторщиком. Он рассказал, что во время земельных работ на улице Шувалово откопал труп. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили мертвого незнакомца в трусах и со связанными электропроводом ногами.

Осмотр показал, что у погибшего проломлен череп. Во рту у него обнаружили щепку, а в земле джинсы, футболку, кожаную куртку, ботинок и мобильный телефон. В кармане куртки нашелся договор, заключенный между 29-летним гражданином Кыргызстана и некой компанией "Мегаполис". Известно, что умерший въехал на территорию России в прошлом году.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется расследование.

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Фото: Piter.TV