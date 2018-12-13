Пьяная петербурженка напала на собутыльника с ножом на улице Белы Куна

Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Днем 16 мая во Фрунзенском районе Петербурга произошел бытовой конфликт, который перерос в поножовщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Белы Куна. Во время распития спиртных напитков 31-летняя женщина поссорилась со своим 47-летним собутыльником и ударила его ножом в грудь. Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящий момент подозреваемая задержана. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили мужчину, который убил незнакомца и выколол ему глаз.

Фото: Piter.TV