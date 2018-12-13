В Петербурге осудили мужчину, который убил незнакомца и выколол ему глаз

Подсудимый зверски избил прохожего в Юнтоловском лесопарке.

Приморский районный суд вынес свой приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в зверском убийстве прохожего в Юнтоловском лесопарке. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Между двумя петербуржцами завязалась драка, в ходе которой подсудимый нанес потерпевшему не менее 17 ударов деревянной палкой в область головы, шеи и правого плеча. Также мужчине удалось выхватить из рук оппонента нож и не менее 29 раз ударить им в область груди, головы, живота, шеи, правого предплечья и правой кисти. После этого петербуржец выколол противнику глаз. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд признал вину петербуржца и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV