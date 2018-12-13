Башкир до смерти избил кыргызстанца на Яковлевском переулке

На место происшествия выезжал сотрудник консульства Киргизии для выяснения обстоятельств и получения более подробной информации.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве гражданина Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Как стало известно, труп был обнаружен в ночь на 3 мая у дома № 6 по Яковлевскому переулку, неподалеку от хостела. На теле погибшего были найдены следы насильственной смерти в связи с чем полиция начала проверку.

Источник PIter.TV в правоохранительных органах рассказал, что один из задержанных является гражданином Башкирии. Предположительно, у погибшего с нападавшими возник конфликт, в ходе которого гражданин Киргизии получил смертельные удары. Установлено, что они проживали в одном хостеле.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Известно, что на место происшествия выезжал сотрудник консульства Киргизии для выяснения обстоятельств и получения более подробной информации.

Фото: Piter.TV