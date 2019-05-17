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Международный юридический форум открылся 18 мая в Петербурге
Сегодня, 12:50
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smirenny

Международный юридический форум открылся 18 мая в Петербурге

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На форуме выступят более 400 спикеров, среди которых премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные лица.

Во вторник, 18 мая, в Северной столице состоялась церемония открытия Петербургского международного юридического форума, передает Смольный.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поприветствовал участников и гостей форума, заявив, что, несмотря на онлайн-формат, форум смог объединить представителей государства, бизнеса и общественности для обмена мнениями по актуальным юридическим вопросам.

Специалисты обсудят вопросы, связанные с изменением законодательства из-за пандемии, изменения климата, цифровизацией и защитой персональных данных. Беглов выразил уверенность, что рекомендации экспертов найдут широкое применение на практике. 

В Смольном уточнили, что в этом году деловая программа форума состоит из 11 тематических треков. Она включает не только традиционные дискуссии и круглые столы, но и многочисленные возможности для образования, повышения квалификации и нетворкинга.

Ранее мы писали, что в Петербурге проверили качество уборки по маршрутам ПМЭФ-2021.

Фото: Piter.tv

Теги: международный юридический форум
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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