В Петербурге проверили качество уборки по маршрутам ПМЭФ-2021

Во время форума в городе будут работать мобильные бригады.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко повторно проверил, как убирались пять районов города, в которых будет проходить Санкт-Петербургский международный экономический форум в июне 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Специалисты очистили улично-дорожную сеть, зоны зеленых насаждений, остановки общественного транспорта и витрины, высадили деревья, кустарники и цветы, сделали формовку растений. В ближайшее время начнут косить газоны.

Во время выезда ответственным поручили активизировать уборку откосов вдоль железнодорожных путей. Они находятся в ведении РЖД.

Бондаренко отметил, что поставленные на месяц благоустройства задачи выполнены, однако теперь нужно поддерживать объекты в таком состоянии. На время ПМЭФ в Петербурге будут работать мобильные бригады.

ПМЭФ-2021 пройдет в петербургском КВЦ "Экспофорум" со 2 по 5 июня. Все сотрудники ежедневно обязаны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Часть персонала привилась от СOVID-19.

Фото: Piter.TV