Вакцинацию от коронавируса прошли 2,8 тыс. человек из числа персонала ПМЭФ

Вакцинация продолжится вплоть до начала форума.

В субботу, 15 мая, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже 2,8 тысячи человек из числа работников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году, передает ТАСС.

Работники форума пользуются услугами пункта вакцинации на Пулковском шоссе, 43, который открылся одним из первых. Медики там работают круглосуточно и продолжат ставить прививки до 4 июня включительно. Отмечается, что там непосредственно дежурят 20 медсестер и 9 регистраторов.

Заместитель заведующего отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" Мальвина Кожемякина уточнила, что все выстроено так, чтобы избежать одномоментного скопления людей в помещении. Результат получают организаторы форума и тестируемые.

Напомним, что без подтвержденного отрицательного теста на коронавирус на территорию проведения форума не пропустят.

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Фото: Piter.TV