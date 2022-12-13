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На Международном юридическом форуме расписались две пары
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На Международном юридическом форуме расписались две пары

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Церемонии бракосочетания прошли на стенде Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

На полях Петербургского международного юридического форума 11 мая состоялось два бракосочетания. Об этом сообщил корреспондент "Петербургского дневника".

Церемонии бракосочетания прошли на стенде Комитета по делам записи актов гражданского состояния. Одна из невест учится на юридическом факультете СПбГУ.

Вы юристы, и очень символично, что главное обещание в своей жизни вы даете в рамках Петербургского международного юридического форума.

Константин Чуйченко, министр юстиции

К поздравлениям молодоженов присоединились вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Фото: Петербургский дневник/  Анастасия Бирюкова

Теги: загс, международный юридический форум, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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