Действующие режиссеры "Ленфильма" не вошли в новый совет директоров

По словам Бондарчука, такое решение было принято в связи с "конфликтом интересов".

Во вторник, 4 мая, в обновленный состав совета директоров "Ленфильма" не вошли режиссеры и продюсеры, которые занимаются кинопроизводством на этой киностудии. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук.

По словам Бондарчука, такое решение было принято в связи с "конфликтом интересов". Он добавил, что это никак отразится на работе студии.

"Алексей Герман, Сергей Сельянов или Александр Николаевич Сокуров не будут принимать участие в жизни студии, все ровно наоборот", - отметил Бондарчук.

В обновленный состав вошли Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Светлана Максимченко, директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ, Борис Листов, председатель правления АО "Россельхозбанк" и старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.

Недавно мы писали, что "Ленфильм" планирует погасить долги до начала осени. На сегодняшний день долги киностудии сократились на 70%. Разрабатывается стратегия по развитию на ближайшие три года. Гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков подчеркнул, что несмотря на влияние пандемии и длительный перерыв, который сказывается и сейчас, киностудия продолжает работать в обычном режиме.

Ранее Piter.tv писал, что кинокартина "Тихий голос" режиссера Река Валерик получил гран-при на "Артдокфесте". В фильме проказа история бойца ММА из Чечни, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали о его нетрадиционной ориентации.

Фото: Piter.tv

