"Тихий голос" получил гран-при на "Артдокфесте"

Лучшим в конкурсной программе "Балтийский фокус" стал фильм "Тревожные воспоминания" Элины Ланге-Ионатамишвили.

Во вторник, 4 мая, в Риге жюри признали лучшим фильмом конкурса 2021 года "Тихий голос" режиссера Река Валерик. Результаты были опубликованы на официальном сайте фестиваля.

В кинокартине "Тихий голос" проказа история бойца ММА из Чечни, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали о его нетрадиционной ориентации.

Лучшим в конкурсной программе "Балтийский фокус" стал фильм "Тревожные воспоминания" Элины Ланге-Ионатамишвили. Лучшим режиссером признали Гедре Жицките за фильм "Прыжок".

Картина "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык получила специальный приз жюри. Фильм "Байконур. Вторжение" Дмитрия Громова и Ангела Ангелова удостоилась особого упоминания жюри.

Виктор Косаковский стал лучшим режиссером, на фестивале он представил работу "Гунда" о жизни свиньи.

Международного фестиваля документального кино "Артдокфест" проходил в Латвии с 28 апреля по 3 мая.

Piter.tv писал о том, почему фестиваль был приостановлен в Петербурге. У работников Роспотребнадзора были претензии к киноцентру: на полу не было разметки о социальной дистанции в полтора метра. Зрителей рассаживали также без учета социальной дистанции. Помещения не обеззараживали, у входа в залы не было антисептиков, а гости не были в масках.

Ранее Piter.tv писал, что Поэтесса Сола Монова выступит в Петербурге в начале июня. Программа концерта будет состоять из двух блоков: "Лирика" и "Сарказм".

Фото: artdocfest.com