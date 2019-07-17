Поэтесса Сола Монова выступит в Петербурге в начале июня

Программа концерта будет состоять из двух блоков: "Лирика" и "Сарказм".

8 июня в 19:30 в ТЮЗ им. Брянцева состоится концерт современной поэтессы Солы Моновой. В ходе вечера зрителей ждет чтение стихов в сопровождении живой музыки, а также визуального ряда. Гости увидят обновленную программу, но смогут услышать и популярные стихотворения Солы Моновой.

Сола Монова – одна из самых популярных поэтесс рунета. Она является победителем нескольких поэтических конкурсов, лауреатом премии "Инстапоэт года", выпустила восемь книг (поэтические сборники и прозу). Кроме того, Сола работала совместно с Виктором Дробышем, в рамках сотрудничества с которым создавала сингл "Гордость" для Стаса Пьехи.

Помимо концерта в Петербурге Сола Монова выступит 30 мая в Москве, в Vegas City Hall, где столичная публика также сможет погрузиться в атмосферу вечера, наполненного поэзией и прекрасной музыкой.

Билеты на праздничный концерт 8 июня можно приобрести на сайте solabilet.ru и kassir.ru.

Фото: предоставлено организаторами