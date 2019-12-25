На Пионерской площади установят скульптуру "Одуванчик"

После установки скульптуры в ТЮЗе покажут спектакль "Конек-Горбунок".

В субботу, 4 сентября, в 12:00 в день открытия 100-го сезона ТЮЗа имени Брянцева на Пионерской площади перед театром состоится торжественная церемония установки бронзовой скульптуры "Одуванчик" авторства Григория Потоцкого, сообщили в пресс-службе театра.

После установки скульптуры на ТЮЗа покажут легендарный спектакль "Конек-Горбунок". Отмечается, что в рамках благотворительной программы "В России по-доброму, из России с добротой" по всему миру установлено уже 45 этих скульптур. "Одуванчик" на настоящий момент украшает улицы более 30-ти стран: Франции, Венгрии, Австрии, Эстонии, Китая, Швейцарии, Кипра, Пакистана, Греции и многих других. В Петербурге с 2017 года скульптуру можно увидеть на привокзальной площади аэропорта "Пулково", а теперь его установят около Театра юных зрителей.

Ранее мы писали, что из жизни ушел старейший работник ТЮЗа Михаил Николаев.

Фото: предоставлено пресс-службой театра