Из жизни ушел старейший работник ТЮЗа Михаил Николаев

Художник-бутафор был связан с театром около 50 лет.

На 80-м году жизни скончался заслуженный работник культуры РФ, художник-бутафор, старейший работник ТЮЗ им. Брянцева Михаил Гаврилович Николаев. Об этом 31-го июля сообщила пресс-служба театра.

Михаил Николаев проработал в ТЮЗе всю жизни. В соавторстве с другими художниками он создавал оформление к спектаклям. У специалиста было актерское образование, он получил его в 1966-м году, а спустя 5 лет начал работать в театре. Работы Николаева представлялись как в России (Эрмитаже, Мариинском театре, Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина), так и за границей. Сценограф сотрудничал с такими режиссерами как Георгий Товстоганов, Зиновий Косогородский, Лев Додин.

Человек театра, Михаил Гаврилович соединил в себе многолетний опыт служения театральному искусству и глубокую преданность изысканному ремеслу художника-бутафора. Творение сценической реальности в миниатюре – уникальный дар, которым обладал Михаил Гаврилович. поделились коллеги.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева