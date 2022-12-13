Новый главный режиссер ТЮЗа Сусанна Цирюк рассказала о назначении на должность

Автор русских версий нескольких культовых мюзиклов планирует приступить к работе в театре с апреля.

Недавно известный постановщик и либреттист Сусанна Цирюк стала главным режиссёром ТЮЗа имени А. А. Брянцева. Руководитель обсудила с "Петербургским дневником" свои впечатления от новой должности и планы на будущее.

По словам Цирюк, назначение оказалось для неё немного неожиданным. При этом, она готова к ответственной работе, ведь её плечами – опыт главного режиссера Ростовского государственного музыкального театра и главного приглашенного режиссёра Белорусского государственного театра музыкальной комедии.

Но это, как вы заметили, были большие и, главное, музыкальные театры. Здесь немного другая история. Но Светлана Васильевна (Лаврецова – директор ТЮЗа имени А. А. Брянцева) была очень убедительна. Она сумела найти нужные слова. И я согласилась. Сусанна Цирюк, постановщик, главный режиссёр ТЮЗа имени А. А. Брянцева

Как человек с консерваторским образованием и большим опытом постановки музыкальных проектов, Сусанна Цирюк обратила внимание на наличие в ТЮЗе большого количества спектаклей подобного жанра, например – "Алые паруса".

Но самое главное, что здесь шикарная, талантливая и очень перспективная труппа. Это синтетические артисты, которым подвластно все. В ней много молодежи, и мы планируем взять еще. Одним словом, там большой простор для творчества. Сусанна Цирюк, постановщик, главный режиссёр ТЮЗа имени А. А. Брянцева

К своим обязанностям новый главный режиссёр приступит в апреле: сейчас Цирюк готовится к сдаче спектакля "Бесприданница" в театре "Балтийский дом", а затем приедет в Новосибирск на выпуск "Смешной девчонки".

Отметим, что Сусанна Цирюк закончила петербургскую консерваторию. Она является многократным номинантом "Золотой маски" и автором русских версий таких культовых мюзиклов, как "Бал вампиров", "Граф Монте-Кристо", "Мисс Сайгон", "Аладдин". Также Цирюк написала перевод стихов к шлягерам Belle из мюзикла Notre Dame de Paris и "Короли ночной Вероны" из "Ромео и Джульетты".

Ранее мы сообщили о том, что театр "Мюзик-Холл" получил новое официальное название.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева