Петербургские самокатчики совершили более 380-ти нарушений за неделю

Проверки проводятся в зоне платных парковок.

С 1 мая пешие инспекторы Городского центра управления парковками контролируют соблюдение правил использования самокатов в Петербурге. Согласно информации от комитета по транспорту, за этот период было зафиксировано 380 нарушений со стороны пользователей самокатов.

Проверки проводятся в зоне платных парковок. Среди выявленных нарушений 80% составляют случаи, когда самокатчики пересекают пешеходные переходы, не спешиваясь перед этим. Каждый десятый случай связан с поездкой двух или трех человек на одном самокате.

Как уточнил заместитель главы комитета по транспорту Алексей Гончаров, несмотря на непродолжительный период после получения ведомством расширенных полномочий, уже наблюдаются первые положительные результаты.

Ранее адвокат Горшков предложил регистрировать частные электросамокаты.

Фото: Piter.TV