Теперь это Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина.

Театр "Мюзик-Холл" получил новое официальное название – Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. Об этом 8 марта объявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, рассказали в пресс-службе театра.

После официальной части состоялся показ спектакля Мариинского театра "Борис Годунов" на большой сцене театра "Мюзик-Холл". Опера прозвучала под управлением народного артиста России Валерия Гергиева к 150-летию Федора Шаляпина.

"Мюзик-Холл" – самый большой городской театр Петербурга с залом на 1500 мест. С августа 2013 года художественным руководителем театра является маэстро Фабио Мастранджело, с сентября 2014 года директором стала Юлия Стрижак.

Ранее инициативу о переименовании одобрила Топонимическая комиссия Петербурга.

"Мюзик-Холл" 10 марта даст прощальный концерт перед реконструкцией.

Фото: пресс-служба театра "Мюзик-Холл"