В Эрмитаже проходит монтаж новой экспозиции, посвященной фламандскому натюрморту

Эта выставка обещает быть впечатляющей не только по своему масштабу, но и по оригинальному расположению экспонатов. Три зала, выделенные под выставку, имеют различное назначение.

В Государственном Эрмитаже активно ведутся работы по подготовке крупной выставки под названием "Ars Vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века". Журналистам "Петербургского дневника" удалось побывать в процессе подготовки и узнать подробности предстоящего проекта.

Эта выставка обещает быть впечатляющей не только по своему масштабу, но и по оригинальному расположению экспонатов. Три зала, выделенные под выставку, имеют различное назначение.

Центральное место занимают живописные работы Франса Снейдерса, выдающегося мастера натюрморта и анималистической живописи, близкого друга Рубенса. Среди представленных работ - "Фрукты в чаше на красной скатерти", "Повар у стола с дичью", "Рыбная лавка", а также картины его учеников - Пауля де Воса, Яна Фейта Адриана ван Утрехта, Франса Эйкенса и других знаменитых художников Фландрии XVII века. Эти произведения ярко иллюстрируют краткий, но яркий период расцвета Фландрии.

Особое внимание заслуживают грандиозные по своим размерам панно "Цветы среди архитектуры (Весна)" кисти Абрахама Брейгеля и Давида де Конинка, а также работа "Охотничьи трофеи", созданная Абрахамом ван Дипенбеком и Питером Булем. Эти произведения были специально отреставрированы для данной выставки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут установить памятник легендарным эрмитажным котам.

Фото: Олег Золото / "Петербургский дневник"