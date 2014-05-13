Роспотребнадзор объяснил закрытие "Артдокфеста"

За выявленные нарушения Дому кино грозит штраф.

В среду, 7 апреля, сотрудники Роспотребнадзора объяснили, почему международный фестиваль документального кино "Артдокфест" был закрыт несколько дней назад, 3 апреля. В рамках фестиваля успели показать только один фильм.

Во время сеанса в Дом кино зашли сотрудники ведомства и полицейские. Оказалось, у работников Роспотребнадзора есть претензии к киноцентру: на полу не было разметки о социальной дистанции в полтора метра. Зрителей рассаживали также без учета соициальной дистанции. Помещения не обеззараживали, у входа в залы не было антисептиков, а гости не были в масках.

По мнению адвоката бюро Q&A Сергей Шулдеев, ответственность за несоблюдение ограничений должен нести Дом кино, а не организаторы фестиваля. Киноцентру грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее мы писали, что фильмы фестиваля "Артдокфест" покажут онлайн.

Фото: Piter.TV